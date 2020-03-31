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Пандемия коронавируса нового типа
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В Мордовии ввели режим самоизоляции

Жители могут обращаться за экстренной медицинской помощью и выходить в ближайший магазин

ТАСС, 31 марта. Режим самоизоляции введен в Республике Мордовия с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

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"Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в опубликованном на сайте указе главы республики Владимира Волкова.

Уточняется, что органам власти и местного самоуправления, а также предпринимателям необходимо обеспечить соблюдение гражданами "социального дистанцирования", в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях. 

В настоящее время в регионе три лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, 20 человек госпитализированы с подозрением. С 17 марта в республике введен режим повышенной готовности, запрещено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. С 28 марта приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, в том числе физкультурных, спортивных, досуговых заведений, также до 5 апреля приостановлена работа организаций общепита, за исключением дистанционной продажи.

Теги
Волков, Владимир ДмитриевичРоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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