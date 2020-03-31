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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы СЗФО разработают по поручению полпреда схему приема больных из соседних субъектов

Александр Гуцан поручил проверить состояние и готовность медицинских учреждений для принятия больных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западного федерального округа (СЗФО) Александр Гуцан поручил главам субъектов СЗФО разработать схему приема пациентов с коронавирусом из соседних регионов в случае необходимости. Об этом, как сообщила пресс-служба полпреда, он сказал на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции во вторник.

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"Ситуацию лучше предупредить. Важно заранее сделать расчеты схем приема больных, выезда местных бригад службы скорой помощи за пределы своего субъекта. И если вдруг возникнет необходимость, вы сможете действовать незамедлительно и помочь пациентам из соседних регионов", - привела пресс-служба слова Гуцана.

Полпред дал поручение проверить состояние и готовность медицинских учреждений для принятия больных, детально проработать вопрос по развертыванию дополнительных инфекционных коек, если возникнет такая необходимость, обеспечить их медицинским оборудованием, в том числе кислородной подводкой, аппаратом искусственной вентиляции легких, необходимой реанимационной аппаратурой.

Как сообщила пресс-служба, Гуцан "предложил главам регионов рассмотреть возможность выпуска медицинских масок и защитных средств на своих территориях, например, путем перепрофилирования производств, с привлечением представителей малого бизнеса", и обеспечить запас необходимых медикаментов.

По данным аппарата полномочного представителя, по состоянию на 31 марта тестирование на коронавирус в округе прошли более 56 тысяч человек, заражение выявлено у 178 человек, 15 пациентов выздоровели, 4 человека умерли.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, в городе увеличилось количество лабораторий, которые проводят тестирование на коронавирус, что позволит сократить время готовности анализов до 5-6 часов.

Помимо лаборатории Управления Роспотребнадзора - Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге, исследования на коронавирус начали проводить Клиническая инфекционная больница им. C. П. Боткина, Городская больница №40 Курортного района. "В ближайшее время современные тест-системы также получат лаборатории Городской поликлиники №107, Консультативно-диагностического центра для детей, Городского консультативно-диагностического центра №1, Городской многопрофильной больницы №2 и ВМА им. C. М. Кирова", - сообщили в комитете.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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