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Пандемия коронавируса нового типа

В ОБСЕ обеспокоены усилением санкций за фейки в условиях распространения коронавируса в РФ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир считает, что это представляет риск чрезмерных ограничений для работы журналистов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность тем, какое влияние усиление ответственности в России за распространение недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса окажет на работу журналистов. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте ОБСЕ.

"Я разделяю обеспокоенность российской Думы по поводу [необходимости] борьбы с распространением недостоверной информации, относящейся к нынешнему кризису в сфере здравоохранения. Однако поправки к административному и уголовному кодексам, как они предусмотрены, представляют риск чрезмерных ограничений для работы журналистов и самоцензуры работников СМИ, стремящихся информировать широкую общественность", - указал Дезир.

Во вторник Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы с целью усиления ответственности за распространение фейков. В частности, в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличены до 10 млн рублей штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях. В настоящее время максимальный штраф для них составляет 1,5 млн рублей.

Кроме того, парламент поддержал введение уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет за распространение фейков, приведшее по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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