В ООН призвали страны освободить из-под стражи мигрантов и беженцев на фоне пандемии

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвали страны освободить из-под стражи мигрантов и беженцев. В распространенном во вторник в Женеве совместном заявлении они мотивировали этот призыв опасностью, которую представляет коронавирус.

"Положение беженцев и мигрантов, содержащихся в официальных и неофициальных местах задержания в стесненных и антисанитарных условиях, вызывает особую обеспокоенность, - говорится в документе. - Учитывая летальные последствия, которые может иметь вспышка COVID-19, они должны быть освобождены без промедления". Как считают УВКПЧ, МОМ и УВКБ, "дети-мигранты и их семьи, а также те, кто находится под стражей без достаточных законных оснований, должны быть немедленно выпущены на свободу".

Правительства "должны сделать все возможное для защиты прав и здоровья всех людей", отмечается в заявлении. Мигранты и беженцы, уверены в ООН, должны получить равный доступ к медицинским услугам, и следует включить их в национальные программы реагирования на пандемию, включая превентивные меры, тестирование и лечение. "В этот критический момент мы все должны объединиться вокруг общей цели - борьбы со смертоносным вирусом", - указывают авторы заявления.