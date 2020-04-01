В ВОЗ назвали общее число зараженных коронавирусом в мире

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. В общей сложности 750 890 случаев заражения новым коронавирусом и 36 405 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени (11:00 мск) 31 марта. Об этом сообщила во вторник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 57 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 3 301. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 423 946 и 26 694 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 131, а умерших - на 2 733.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 163 014 человек, 2 954 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 30 марта там зафиксированы 104 868 заболевших и 3 671 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 140 640. Далее следуют Италия (101 739), Испания (85 195), Китай (82 545), и Германия (61 913).