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Первый канал отмечает 25 лет в эфире

К своему юбилею канал покажет документальный фильм "25 лет спустя"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый канал отмечает день рождения - ровно 25 лет назад он появился на привычной зрителю "первой кнопке". Первым генеральным директором компании стал Владислав Листьев. Известный тележурналист был убит всего за месяц до выхода канала в эфир. Еще при жизни он лично участвовал в создании многих программ, наполнивших эфир.

Флагманские передачи на Первом длятся годами и сейчас остаются хитами у зрителей. Среди них - "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", "Человек и закон", "Здоровье", "Время" и многие другие.

Как сообщили в пресс-службе Первого, к своему юбилею канал приготовил документальный фильм "25 лет спустя" - о ключевых событиях, о людях, которые его создают, и программах, без которых его невозможно представить. О самых важных мгновениях в кадре и за кадром за четверть века в фильме расскажут генеральный директор канала Константин Эрнст, ведущие Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров и многие другие.

Поздравления звезд

По словам Леонида Якубовича, который с 1991 года ведет шоу "Поле чудес", любой, кто работает на Первом - от монтажера до генерального директора - каждый в меру сил делает все, чтобы слово "первый" было не просто названием.

Дмитрий Борисов, ведущий "Пусть говорят", считает канал молодым и склонным к юношескому максимализму, привлекательным для аудитории разных возрастов. Телеведущая Екатерина Стриженова уверена, что, несмотря на появление интернета, телевидение и Первый канал всегда будут частью жизни россиян.

Лариса Гузеева, ведущая "Давай поженимся", рассказала, что довольно долго раздумывала над предложением променять карьеру актрисы на роль ведущей. "Я тогда подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь, - рассказала она. - Месяц думала, а потом пошла! Мой образ менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, когда я сказала: "Мы одинаковые". Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть. Женихи и невесты тоже попадаются разные. Я не работаю с суфлером... Уже 12 лет как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами. С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди, ничего не сказать - это мои родственники".

Законодатель трендов

Канал известен новаторскими решениями. В 1995 году вышли первые "Старые песни о главном", после которых вошло в моду перепевать песни прошлых лет. Именно Первый взялся популяризировать малоизвестное в России "Евровидение". Канал начал заниматься продюсированием большого кино - "Блокпост", "Мама", "72 метра", "Ночной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Высоцкий. Спасибо, что!".

Еще в 2000 году Первый канал ввел моду на качественные российские телесериалы, начав с многосерийного фильма Александра Митты "Граница. Таежный роман". Среди хитов канала, ставших медиасобытиями, - экстрим-реалити "Последний герой", шоу "Фабрика звезд", давшее дорогу на сцену многим современным артистам.

В 2012 году канал представил шоу "Голос". "Слепые прослушивания", популярные наставники, репертуар и прямые эфиры со зрительским голосованием мгновенно сделали шоу сенсацией. Позже Первый запустил "Голос. Дети" и "Голос 60+". Выступления участников российского "Голоса" не покидают международный чарт The Voice Global.

В феврале 2014 года Первый подарил миру церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которая символично началась в 20:14. Каждый сегмент шоу стал хитом - "Сны о России" и массовые танцевальные сцены, иллюстрирующие разные эпохи в истории страны, арт-концепт "Русский алфавит", "Половецкие пляски" Бородина и музыка Доги, Шнитке и "Время, вперед!" Свиридова, торжественное зажжение Олимпийского огня и многое другое.

Фильм о самых ярких моментах 25-летней истории телеканала выйдет в эфир 4 апреля.

Из истории

Первый канал (до 2002 года Общественное российское телевидение) начал вещание в апреле 1995 года и стал преемником государственной телерадиокомпании "Останкино", которая являлась основным вещателем в СССР и охватывала 99,8% населения России. Унаследовав не только частоту, но и бесценный профессиональный опыт своих предшественников, канал быстро занял лидирующую позицию среди отечественных телеканалов.

Теги
РоссияЛистьев, Владислав НиколаевичЯкубович, Леонид АркадьевичЭрнст, Константин ЛьвовичМасляков, Александр ВасильевичДибров, Дмитрий Александрович
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