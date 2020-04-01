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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: реформа обязательного медстрахования в РФ поможет ускорить работу при пандемии

В Фонде ОМС заявили, что поправки в законодательство позволяют сформировать гибкий механизм реагирования на острые ситуации - оперативно привлекать частные клиники к оказанию помощи россиянам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Изменения порядка регулирования обязательного медицинского страхования (ОМС) при чрезвычайной ситуации (ЧС) или пандемии позволяют ускорить работу медицинских учреждений в подобных ситуациях, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

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Госдума ранее приняла поправки к закону "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", состоящие в изменении порядка регулирования ОМС в условиях ЧС или пандемии.

"Поправки в законодательство позволяют сформировать гибкий механизм реагирования на острые ситуации - оперативно привлекать частные клиники к оказанию помощи гражданам РФ. <...> Позволяют также отрегулировать механизм компенсации выпадающих доходов медицинских организаций. В условиях пандемии или ЧС объемы плановой помощи сокращаются, что ведет к снижению доходов клиник и стационаров", - приводит слова Кузнецова пресс-служба Фонда ОМС.

Согласно существующим правилам, для работы в системе ОМС с нового года клиника должна подать уведомление до 1 сентября текущего. Однако, по мнению эксперта, такой механизм в условиях пандемии ограничивает мобилизационные возможности российской системы здравоохранения. Кроме того, Кузнецов считает, что изменения, принятые Госдумой, гарантируют медицинским учреждениям финансовую стабильность, сохранение рабочих мест персоналу и обеспечение пациентов качественной медпомощью в рамках ОМС.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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