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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке ввели режим полной самоизоляции

Соответствующие изменения внес губернатор региона Владимир Илюхин в свое распоряжение от 12 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин внес изменения в свое распоряжение от 12 марта о мерах по противодействию коронавирусу, обязав жителей края не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, выходов в магазин, на работу и выгула домашних животных. Документ опубликован в среду на официальном сайте правительства региона.

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"В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае в связи с угрозой распространения на территории новой коронавирусной инфекции гражданам не следует покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. К ним относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей, не могут не выходить на работу", - говорится в документе.

Кроме этого, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, выносить мусор. При этом жителям предписано соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси. Изменения вступают в силу с 1 апреля.

В настоящее время официально подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции на Камчатке нет. В среду стало известно, что один из госпитализированных с высокой температурой с подозрением на коронавирус нового типа помещен в отдельный бокс инфекционной больницы. Анализы на наличие у него вируса отправлены в лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Результат исследований будет известен в течение трех дней.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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