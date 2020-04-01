{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в Китае зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом

Семь человек умерли

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями. Как сообщил в среду Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на семь, 186 человек выздоровели.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По данным на 24:00 (19:00 мск) 31 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли", - говорится в документе.

В провинции Хубэй за сутки зарегистрирован один новый случая заражения - он является ввозным. Шесть человек умерли в Ухане - эпицентре вспышки заболевания, 173 человека выздоровели - все из них также в административном центре региона.

Еще одна смерть зафиксирована в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 806, из них 691 по-прежнему находятся под наблюдением медиков (20 в тяжелом состоянии), а 115 вылечены и выписаны из больниц.

Бессимптомные больные

С 1 апреля власти Китая начали публиковать данные о числе инфицированных, у которых болезнь проходит без каких-либо клинических симптомов. По данным на 31 марта в стране был выявлен 1 541 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них 205 - ввозные случаи заражения. За минувшие сутки было зафиксировано 130 новых случаев, 302 таких пациента были выписаны, еще у двоих проявились симптомы болезни.

Таким образом, число пациентов с бессимптомным протеканием болезни за сутки сократилось на 174 случая и составило 1 367 человек.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Волонтеры на Дальнем Востоке объединились для помощи пожилым людям во время пандемии
В частности, на Камчатке помощь пенсионерам готовы оказывать сразу шесть общественных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС