Роспотребнадзор посоветовал уделять меньше внимания новостям про коронавирус

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует отслеживать новостную повестку по коронавирусу, если она вызывает тревогу. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в среду.

"Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении.

Рекомендуется пользоваться проверенными источниками информации, например, сайтом ВОЗ или местными органами здравоохранения.

Роспотребназдзор напоминает, что в сложившейся ситуации следует не забывать о здоровом образе жизни, не злоупотреблять алкоголем и курением. Рекомендуется уделить внимание правильному питанию, общению по телефону либо электронной почте с родственниками или друзьями.