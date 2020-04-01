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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор посоветовал уделять меньше внимания новостям про коронавирус

В ведомстве также рекомендуют пользоваться проверенными источниками информации, в частности, сайтом ВОЗ
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует отслеживать новостную повестку по коронавирусу, если она вызывает тревогу. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в среду.

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"Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении.

Рекомендуется пользоваться проверенными источниками информации, например, сайтом ВОЗ или местными органами здравоохранения.

Роспотребназдзор напоминает, что в сложившейся ситуации следует не забывать о здоровом образе жизни, не злоупотреблять алкоголем и курением. Рекомендуется уделить внимание правильному питанию, общению по телефону либо электронной почте с родственниками или друзьями.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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