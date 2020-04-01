Волонтеры на Дальнем Востоке объединились для помощи пожилым людям во время пандемии

ТАСС, 1 апреля. Волонтерские организации на Дальнем Востоке объединяют усилия и координируют работу для помощи людям, которые находятся на самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, прежде всего пенсионерам. Об этом ТАСС рассказали представители волонтерских штабов и организаций.
В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что для людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно максимально снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Во всех дальневосточных регионах уже введен режим самоизоляции. Волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам, избавляя их от необходимости выходить из дома за покупками или для выгула домашних питомцев.
"В Амурской области объединили усилия региональный ресурсный центр, "Молодежка Общероссийского народного фронта" (ОНФ), исполком ОНФ, органы по делам молодежи и другие организации - всего около 1 тыс. волонтеров. Мы решили не разделяться перед одной бедой, а, наоборот, сообща координировать свою работу. Главными здесь являются "Волонтеры-медики" - они распределяют поступающие на горячую линию заявки между всеми добровольцами", - сказала ТАСС руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.
По ее словам, пока ситуация в области стабильная, наплыва нуждающихся нет, и поступающие заявки отрабатывают за два-три часа: кому-то нужно доставить лекарства, кому-то продукты. Для их развоза привлекли два автомобиля из гаража правительства региона.
На Камчатке, где пока нет подтвержденных случаев заражения, помощь пенсионерам готовы оказывать сразу шесть общественных организаций. Как рассказал руководитель проекта "Молодежка ОНФ" в крае Александр Бессонов, онлайн и очное обучение по взаимодействию с пожилыми людьми во время их самоизоляции прошли около 50 человек. "В регионе работает телефон горячей линии, позвонив по которому пожилой человек может попросить нас вынести мусор, купить продукты или медикаменты. Волонтеры лично с бабушками и дедушками не контактируют, не подвергают их здоровье опасности, да и сами передвигаются по городу в масках, а продукты покупают в перчатках", - добавил Бессонов.
Еще 18 марта во всех муниципалитетах Якутии заработал республиканский волонтерский корпус для помощи пожилым жителям. Сейчас в нем свыше 1,7 тыс. человек. "Добровольцы не только доставляют продукты и медикаменты, поступают заявки, например, сходить в больницу, взять рецепт у врача и купить по нему медикаменты, выгулять собаку", - сказал координатор якутского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Алгыс Петров.
Готовность к различным сценариям
В Сахалинской области в помощи пожилым людям участвуют более 110 волонтеров. "Это, прежде всего, студенты медицинского колледжа Сахалинской области, а также представители общественных организаций, студенты СахГУ, активная молодежь из районов области. Добровольцы обеспечены самым необходимым, но в ближайшие дни региональный штаб движения "Волонтеры-медики" ждет поставку комплектов масок, перчаток, антисептиков, а еще униформу и информационные буклеты", - отметила координатор регионального отделения движения Ксения Величковская
Добровольцы ежедневно проходят инструктаж. Им напоминают правила взаимодействия с нуждающимися в помощи и поведения на улице в условиях карантина. Пик обращений за помощью волонтеров, как считают участники акции, еще впереди, поэтому основной контингент добровольцев подготовят к 15-20 апреля. "Сейчас формируем муниципальные штабы, чтобы быть максимально готовыми к разным сценариям", - добавила собеседница агентства.
Инструктаж прошли и волонтеры в Хабаровском крае. Их ознакомили с гигиеническими правилами, режимами удаленного общения и дезинфекции, обучили безопасной передаче помощи людям. "Температуру у волонтеров измеряют каждое утро перед началом работы. Смена в среднем длится около трех часов. День начинается со сбора в волонтерском центре, затем активисты надевают специальную форму, защитные перчатки, маски и отправляются на помощь людям", - пояснили в пресс-службе регионального отделения "Единой России", чьи активисты есть среди добровольцев.
Тем временем в Забайкалье маски для волонтеров другие добровольцы шьют у себя дома. По информации пресс-службы правительства региона, около 100 марлевых масок сшила жительница региона Надежда Лунина. "Меня попросили помочь в пошиве масок, я не отказалась, купила несколько метров марли и шью их по специальной инструкции", - приводит пресс-служба слова девушки.
Помощь по медицинской части
В добровольцах особенно нуждаются медицинские учреждения Дальнего Востока. На помощь врачам приходят "Волонтеры-медики" или студенты местных медицинских вузов. Как рассказала региональный координатор движения "Волонтеры-медики" в Приморье Анна Шумилова, ребята работают во всех крупных больницах Владивостока. "Их основная задача - измерение температуры у медперсонала и посетителей, которые приходят, чтобы передать что-то своим близким", - сказала Шумилова, отметив, что добровольцы оказывают и другую помощь врачам.
На Камчатке на подмогу дипломированным врачам пришли студенты медицинского колледжа. В разных медучреждениях полуострова специалистам помогают более 40 будущих медсестер и фельдшеров.
"В поликлиниках региона стараются решить вопросы с пожилыми людьми сразу на входе - уговаривают перенести прием, оформляют вызов врача, запрашивают у других врачей выписки и справки. Лишь бы пенсионеры как можно быстрее вернулись домой. Чтобы фильтр на входе был эффективным, необходимо присутствие в холле сразу нескольких медиков. Здесь и помогают студенты", - отметили в регионе.