Волонтеры на Дальнем Востоке объединились для помощи пожилым людям во время пандемии

ТАСС, 1 апреля. Волонтерские организации на Дальнем Востоке объединяют усилия и координируют работу для помощи людям, которые находятся на самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, прежде всего пенсионерам. Об этом ТАСС рассказали представители волонтерских штабов и организаций.

В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что для людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно максимально снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Во всех дальневосточных регионах уже введен режим самоизоляции. Волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам, избавляя их от необходимости выходить из дома за покупками или для выгула домашних питомцев.

"В Амурской области объединили усилия региональный ресурсный центр, "Молодежка Общероссийского народного фронта" (ОНФ), исполком ОНФ, органы по делам молодежи и другие организации - всего около 1 тыс. волонтеров. Мы решили не разделяться перед одной бедой, а, наоборот, сообща координировать свою работу. Главными здесь являются "Волонтеры-медики" - они распределяют поступающие на горячую линию заявки между всеми добровольцами", - сказала ТАСС руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

По ее словам, пока ситуация в области стабильная, наплыва нуждающихся нет, и поступающие заявки отрабатывают за два-три часа: кому-то нужно доставить лекарства, кому-то продукты. Для их развоза привлекли два автомобиля из гаража правительства региона.

На Камчатке, где пока нет подтвержденных случаев заражения, помощь пенсионерам готовы оказывать сразу шесть общественных организаций. Как рассказал руководитель проекта "Молодежка ОНФ" в крае Александр Бессонов, онлайн и очное обучение по взаимодействию с пожилыми людьми во время их самоизоляции прошли около 50 человек. "В регионе работает телефон горячей линии, позвонив по которому пожилой человек может попросить нас вынести мусор, купить продукты или медикаменты. Волонтеры лично с бабушками и дедушками не контактируют, не подвергают их здоровье опасности, да и сами передвигаются по городу в масках, а продукты покупают в перчатках", - добавил Бессонов.

Еще 18 марта во всех муниципалитетах Якутии заработал республиканский волонтерский корпус для помощи пожилым жителям. Сейчас в нем свыше 1,7 тыс. человек. "Добровольцы не только доставляют продукты и медикаменты, поступают заявки, например, сходить в больницу, взять рецепт у врача и купить по нему медикаменты, выгулять собаку", - сказал координатор якутского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Алгыс Петров.

Готовность к различным сценариям

В Сахалинской области в помощи пожилым людям участвуют более 110 волонтеров. "Это, прежде всего, студенты медицинского колледжа Сахалинской области, а также представители общественных организаций, студенты СахГУ, активная молодежь из районов области. Добровольцы обеспечены самым необходимым, но в ближайшие дни региональный штаб движения "Волонтеры-медики" ждет поставку комплектов масок, перчаток, антисептиков, а еще униформу и информационные буклеты", - отметила координатор регионального отделения движения Ксения Величковская