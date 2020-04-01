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В Москве 90 тыс. людей с хроническими заболеваниями получили выплату за режим изоляции

Они получили выплату в размере 2 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выплату, положенную людям с хроническими заболеваниями за соблюдение карантина, получили уже 90 тыс. москвичей. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день 90 тыс. людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тыс. рублей, остальная часть - после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения", - отметила она.

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По указу мэра Москвы Сергея Собянина людям с хроническими заболеваниями положена выплата за соблюдение карантина в размере 4 тыс. рублей. Им необходимо подать заявление на получение такой компенсации по телефону горячей линии.

С 26 марта по 14 апреля 2020 г. москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи пожилые и хронически больные москвичи могут позвонить по телефону горячей линии.

Мэр Москвы 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

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