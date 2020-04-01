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Пандемия коронавируса нового типа

Более 60 вернувшихся с Бали украинцев сбежали из-под карантина в киевском отеле

В МВД Украины при этом не сообщили, удалось ли вернуть самовольно покинувших место пребывания на карантине

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Более 60 украинцев, вернувшихся два дня назад после отдыха на Бали и размещенных на период карантина в отеле "Казацкий" в Киеве, сбежали из него, несмотря на то, что гостиница была взята полицией под контроль. Об этом "Украинским новостям" сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Более 60 [лиц покинули отель]", - ответил он на соответствующий вопрос издания.

Шевченко не уточнил, удалось ли вернуть самовольно покинувших место пребывания на карантине. Других деталей он не сообщил.

На этом фоне глава МВД Арсен Аваков в среду заявил, что ведомство не будет предоставлять разрешения на чартерные авиарейсы с целью возвращения украинцев на родину, если они не будут проходить обязательный карантин.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% помещением на карантин под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР (полимеразная цепная реакция - прим. ТАСС)", - написал он в Facebook.

Аваков сообщил, что все, кто уклонился от карантина, уже получили административные протоколы и будут оштрафованы на сумму до 17 тыс. гривен (более $607). "Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус, полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет. Никаких игрушек и шуток, у нас уже погибли от вируса 17 человек", - подчеркнул он.

Украинские туристы с рейса Доха - Киев, добравшиеся на родину после отдыха в Индонезии, с самого прилета в аэропорт в ночь на понедельник начали бунтовать против требований, связанных с введением карантинных мер. В течение 12 часов они отказывались покидать самолет, требуя разрешить им провести двухнедельный период изоляции дома, а не в специально приготовленной для этого гостинице. После того, как их все-таки доставили в отели, несколько человек объявили голодовку в знак протеста против условий размещения. Правоохранительные органы взяли гостиницу под контроль, но во вторник несколько человек сбежали из отеля. Полиция заявила, что намерена привлечь сбежавших к административной ответственности.

На утро среды, по данным Минздрава, на Украине зарегистрированы 669 зараженных коронавирусом, 17 человек скончались. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. По мнению главы МВД, Украина в лучшем случае "начнет возвращаться в нормальной жизни" не ранее 15 мая, то есть ограничительные меры могут быть продлены.

С 28 марта Украина закрыла государственную границу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 30 марта заявил, что граждане Украины должны по возможности оставаться в той стране, где они сейчас находятся. Он также сообщил, что в настоящий момент количество украинцев, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет свыше 11 тысяч.

Теги
УкраинаИндонезияАваков, Арсен БорисовичПандемия коронавируса нового типа
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