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Пандемия коронавируса нового типа
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Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тыс.

Умерли более 9 тыс. человек
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© Claudio Furlan/LaPresse via AP

МАДРИД, 1 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 102 136 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в среду в Минздраве Испании.

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По данным ведомства, 9 053 человека умерли, 22 647 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (29 840). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Во вторник днем ведомство информировало о 94 417 заболевших и 8 189 жертвах эпидемии. Число инфицированных превысило количество выявленных случаев в Китае.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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