{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курорт Ингушетии готов предоставить 100 номеров для размещения больных коронавирусом

Курорт "Армхи" расположен в горно-лесистой местности, по мнению директора курорта Магомеда Евлоева, это может благоприятно сказаться на лечебном процессе

МАГАС, 1 апреля. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Армхи" в Ингушетии, в котором действует клиника санаторного лечения, предложил минздраву региона 100 номеров для размещения больных коронавирусом и передал в медучреждения республики медикаменты и обеззараживающее оборудование. Об этом ТАСС рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

"По инициативе нашего инвестора мы предложили свою помощь Минздраву республики, передали им свои медикаменты и оборудование для кварцевания, которое было в нашей клинике для санаторного лечения. Также мы предложили свои гостиничные номера и медицинский центр для размещения больных коронавирусом, а одновременно у нас могут разместиться до 200 человек в 100 номерах", - сказал Евлоев.

По его словам, расположение курорта в горно-лесистой местности также может благоприятно сказаться на лечебном процессе.

"У нас есть все необходимое оборудование и медикаменты для приема больных, квалифицированный медицинский персонал. Учитывая то, что наш курорт находится в горах, в окружении леса, где чистый воздух, природа - это идеальная атмосфера для пульмонологических больных", - добавил директор курорта.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков отметил, что проект ТАСС с Путиным посмотрело больше людей, чем слушают Соловьева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС