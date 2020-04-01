Курорт Ингушетии готов предоставить 100 номеров для размещения больных коронавирусом

МАГАС, 1 апреля. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Армхи" в Ингушетии, в котором действует клиника санаторного лечения, предложил минздраву региона 100 номеров для размещения больных коронавирусом и передал в медучреждения республики медикаменты и обеззараживающее оборудование. Об этом ТАСС рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

"По инициативе нашего инвестора мы предложили свою помощь Минздраву республики, передали им свои медикаменты и оборудование для кварцевания, которое было в нашей клинике для санаторного лечения. Также мы предложили свои гостиничные номера и медицинский центр для размещения больных коронавирусом, а одновременно у нас могут разместиться до 200 человек в 100 номерах", - сказал Евлоев.

По его словам, расположение курорта в горно-лесистой местности также может благоприятно сказаться на лечебном процессе.

"У нас есть все необходимое оборудование и медикаменты для приема больных, квалифицированный медицинский персонал. Учитывая то, что наш курорт находится в горах, в окружении леса, где чистый воздух, природа - это идеальная атмосфера для пульмонологических больных", - добавил директор курорта.