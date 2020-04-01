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Пандемия коронавируса нового типа

Володин поставил депутатам в пример Жириновского, пришедшего на заседание Думы в маске

Спикер Госдумы призвал депутатов вести себя особенно ответственно
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подавать пример своим избирателям и носить медицинские маски и перчатки. Он отметил сознательность лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пришел на пленарное заседание в защитном комплекте.

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"Обратите внимание на Владимира Вольфовича Жириновского, он сегодня пришел в маске, в перчатках. Кстати, это крайне важно для того, чтобы инфекция не передавалась. В этой связи хочется обратиться к депутатам... подавайте пример", - сказал спикер.

Володин подчеркнул, что исход борьбы с распространением коронавируса зависит от того, как население самоорганизуется, народным избранникам в этой ситуации надо вести себя особенно ответственно. "Коллеги, более ответственно подходите, потому что на вас все смотрят... И эта бесшабашность где-то, она передается, мы с вами видим эти пикники постоянные, мы видим игнорирование призывов... Покажите, как должны себя вести граждане в этой ситуации", - заключил Володин.

Один депутат обратил внимание на то, что спикер сам ведет пленарное заседание без маски. "У меня не получится с вами в маске вести диалог. Я бы ее надел, но представьте себе, что бы вы услышали: бу-бу-бу-бу", - с улыбкой парировал председатель Госдумы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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