Чаще кормят и дают игрушки. Как зоопарки России помогают животным не скучать по людям

ТАСС, 1 апреля. Животные в зоопарках и дельфинариях в России скучают по людям, которые перестали их посещать из-за пандемии коронавируса, и требуют больше внимания от сотрудников парков. Чтобы хоть как-то развлечь их, работники зоологических учреждений стараются чаще их кормить, покупают им игрушки, а некоторые даже самоизолируются в зоопарках для ухода за подопечными, сообщили ТАСС представители зоологических парков.

За сутки более двух третей регионов России объявили о режиме самоизоляции для населения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме выхода на работу, в магазин, в аптеку, а также для прогулок около дома с домашними животными. Закрыты развлекательные учреждения, в том числе зоопарки и дельфинарии.

Медведица требует внимания, олени ждут морковки

Сотрудники зоопарков, океанариумов и дельфинариев отмечают, что пока посетителей нет, животные начинают скучать по людям. Так, в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге больше всего чувствуют нехватку людей обезьяны, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения. "Они действительно очень любят посетителей, в обычных условиях они подходят, тыкают пальцем в стекло вольера, играют с детьми. И, конечно, без них им грустновато, они реагируют на всех специалистов, которые мимо проходят", - отметила собеседница агентства.

Также без внимания осталась белая медведица Хаарчаана. "Она, в принципе, очень активная и тоже очень любит посетителей. Мы постоянно кидаем ей игрушки, мячики, а она кидает их в посетителей. Ее вольер с одной стороны огорожен стеклом, и она уже пару раз грозилась нанести нам ущерб, пытаясь его разбить для привлечения внимания", - добавили в пресс-службе.

Представитель новосибирского дельфинария "Дельфиния" Антон Нагорняк сообщил ТАСС, что тренеры прекратили занятия со своими подопечными и стараются компенсировать им нехватку человеческого общения. "Животные больше стали сами играть, сами берут предметы для игр, колечки, мячики, особенно дельфины. А вот морские львы хотя тоже берут игрушки, вовсю наслаждаются весенним солнышком, лежат", - сказал собеседник агентства.

В Приморском океанариуме многие животные привыкли к вниманию зрителей и скучают по заполненному аквастадиону. "К примеру, наша звезда, морж Миша, в присутствии зрителей ведет себя иначе, больше старается, а сейчас немножко ленится. У него есть несколько вариантов программы: более полный и облегченный. Во многом от настроения Михаила зависит, по какому сценарию все пойдет, и сейчас, когда зрителей нет совсем, морж чаще выбирает сокращенный вариант тренировки", - сообщили в океанариуме.

Львам - коробки, обезьянам - тряпки

Как сообщили ТАСС в крупнейшем за Уралом Новосибирском зоопарке им. Шило, также больше всего по гостям скучают приматы, которых в зоопарке насчитывается больше десяти видов. Чтобы не скучать, они занимаются влажной уборкой. "Наши обитатели "Тропического мира", шимпанзе Филя и Люся, взяли тряпки в руки и теперь помогают убирать сотрудникам. Спасаются трудом от тоски", - пояснила специалист парка по международным связям Татьяна Певнева.

В Краснодарском Сафари-парке, чтобы животные легче переживали стресс из-за отсутствия посетителей, увеличили количество игрушек в вольерах. Об этом ТАСС рассказал владелец парка Марио Абурмайлех.

"Мы увеличили рацион питания. Мы его разделили на четыре приема пищи, чтобы они больше видели человека, который их кормит. И в связи с этой ситуацией, у нас сейчас примерно 18 человек, мы живем в зоопарке, мы не покидаем территорию зоопарка, и мы проводим карантин вместе с животными. У нас нет других вариантов", - сказал он, уточнив, что парнокопытных, которые не являются опасными, по вечерам выпускают гулять по территории зоопарка, например, ламу.

В челябинском зоопарке установлены разные кормушки с жучками, животным дают мячи с кормом, которые заставляют потрудиться, чтобы достать его, а кошачьих снабжают их самыми любимыми игрушками - коробками.

Также больше еды и игрушек дают животным в Барнаульском зоопарке. "Мы приходим, и звери прыгают от радости. Когда я к [львице] Ае, подошел она начала бегать и вилять хвостом. Наши сотрудники зоопарка все делают, чтобы им было интересно, занимаемся оформлением вольеров, даем игрушки ", - пояснил директор зоопарка Сергей Писарев.

Не до скуки

Если у государственных зоопарков и океанариумов проблемы в основном с развлечением зверей, то небольшие и частные учреждения просят людей помочь с кормом для животных.

Например, в Иркутске зоосад, работающий при Ботаническом саде, а также частная зоогалерея объявили сбор гуманитарной помощи в связи с тем, что запасы корма для животных на исходе, нужны мясо, фрукты, овощи, рыба и крупы. Оба учреждения зарабатывают только на продаже билетов, сейчас они закрыты для посещения. Помощи они просят в соцсетях.

В аналогичной ситуации оказался и "Садгород" во Владивостоке. Зоопарк обратился к людям в соцсетях и получил хороший отклик, многие выразили поддержку не только словами, но и денежными переводами и даже привезли продукты для животных.

Дом енотов "Енотополис" в Мурманске предложил жителям новую услугу - "Хочу покормить онлайн". На страничке компании в соцсети "Вконтакте" можно выбрать лакомство для енота, перечислить деньги и ждать упоминания в историях своего аккаунта с видео в Instagram. "Спрос хоть и небольшой, но есть. За сутки люди заказывают вкусняшек для енотов в среднем на 1 тыс. рублей", - говорит директор "Енотоплоиса" Сергей Лунев.