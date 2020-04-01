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Дума поддержала законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

В сопроводительных документах указывается, что новые нормы направлены на укрепление исторических основ и патриотических традиций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Инициатива была разработана группой депутатов и сенаторов.

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества", указано в сопроводительных документах. "Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", - отмечают авторы.

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