Правительство Украины решило усилить карантинные меры

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло в среду решение усилить карантинные меры в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения вернувшихся из других стран. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"Мы хотим внедрить эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет", - цитирует ведомство главу Минздрава Максима Степанова. Кроме того, вводится ограничение посещения парков и зон отдыха и предполагается остановка общественного транспорта. Вместе с тем будет уточнен перечень случаев, когда такие ограничения применяться не будут.

На утро среды, по данным Минздрава, на Украине зарегистрированы 669 зараженных коронавирусом, 17 человек умерли. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Пассажирское сообщение с другими странами Украина полностью остановила 17 марта, прерваны пассажирские перевозки между украинскими городами. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.