{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Украины решило усилить карантинные меры

В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло в среду решение усилить карантинные меры в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения вернувшихся из других стран. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы хотим внедрить эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет", - цитирует ведомство главу Минздрава Максима Степанова. Кроме того, вводится ограничение посещения парков и зон отдыха и предполагается остановка общественного транспорта. Вместе с тем будет уточнен перечень случаев, когда такие ограничения применяться не будут.

На утро среды, по данным Минздрава, на Украине зарегистрированы 669 зараженных коронавирусом, 17 человек умерли. В стране с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Пассажирское сообщение с другими странами Украина полностью остановила 17 марта, прерваны пассажирские перевозки между украинскими городами. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин на пять лет продлил право иностранцев замещать должности командиров самолетов
Действие правила продлевается до 2024 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС