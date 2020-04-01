Эксперт считает, что второй волны коронавируса в Китае не будет

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Китаю не грозит вторая волна распространения нового коронавируса, а ситуация с пандемией в мире начнет нормализовываться уже с конца апреля. Такой прогноз озвучил в среду ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшань.

"У нас в стране создана эффективная система контроля. Мы пресекаем возможность распространения вируса уже на первом этапе, поэтому повторной волны пневмонии в Китае, наподобие той, что произошла, уже не будет, - приводит его слова информационный портал Sina. - Уверен, что всем другим странам, принимающим активные меры по борьбе с коронавирусом, удастся взять ситуацию под контроль. По моим подсчетам, ориентировочно в конце апреля наступит переломный момент".

По словам Чжун Наньшаня, на текущем этапе необходимо уделять особое внимание инфицированным, которые не имеют симптомов. "Больные без симптомов могут стать источником заражения, это уже доказано. Однако пока нет очевидных данных о том, насколько велик в их случае риск распространения заболевания", - подчеркнул эксперт.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Китае зафиксировано 36 заразившихся коронавирусом, в 35 случаях инфицированные прибыли из-за границы. Доля выздоровевших по стране, где количество инфицированных за время эпидемии достигло 81,5 тыс., превысила 93%, смертность составила 4%. Во всех китайских регионах вспышку вируса удалось подавить, опасность заражения от внутренних источников довольно незначительная.

Наибольший риск в КНР представляют приезжающие из-за рубежа. В материковой части страны также насчитывается более 1,3 тыс. инфицированных без симптомов, находящихся на карантине под наблюдением врачей, из них 130 были зарегистрированы за последние сутки.