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Пандемия коронавируса нового типа
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На предприятиях Роскосмоса у четырех сотрудников выявили коронавирус

При этом в Роскосмосе уточнили, что у трех работников диагноз не подтвердился

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Четыре человека, которые работают на предприятиях Роскосмоса, заразились коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в среду.

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"На данный момент на предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в Роскосмосе уточнили, что у трех работников диагноз не подтвердился, всего на предприятиях госкорпорации работает 200 тыс. человек.

В целях нераспространения коронавируса "все работники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома", пояснили в госкорпорации.

Также проводятся профилактические мероприятия в Звездном городке, на Байконуре и Восточном. "В частности, выполнены профилактические работы по дезинфекционной обработке асфальтового покрытия городских и внутриквартальных дорог, тротуаров в парках и скверах, асфальтового покрытия рынков, площадей, территорий детских садов, школ, больниц", - отметили в Роскосмосе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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