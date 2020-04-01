На предприятиях Роскосмоса у четырех сотрудников выявили коронавирус

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Четыре человека, которые работают на предприятиях Роскосмоса, заразились коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в среду.

"На данный момент на предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в Роскосмосе уточнили, что у трех работников диагноз не подтвердился, всего на предприятиях госкорпорации работает 200 тыс. человек.

В целях нераспространения коронавируса "все работники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома", пояснили в госкорпорации.

Также проводятся профилактические мероприятия в Звездном городке, на Байконуре и Восточном. "В частности, выполнены профилактические работы по дезинфекционной обработке асфальтового покрытия городских и внутриквартальных дорог, тротуаров в парках и скверах, асфальтового покрытия рынков, площадей, территорий детских садов, школ, больниц", - отметили в Роскосмосе.