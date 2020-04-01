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Путин подписал закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

Минута молчания будет проходить одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, предлагается ежегодно проводить в этот день минуту молчания одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Документ также распространяет действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам, такая мера позволит сделать информацию о проведении таких мероприятий более публичной.

"К основным формам увековечения памяти воинов России будут относиться, помимо публикаций в средствах массовой информации, публикации в интернете материалов, связанных с днями воинской славы России или памятными датами России, создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России", - уточняется в заключении профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что закон устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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