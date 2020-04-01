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Пандемия коронавируса нового типа

Генконсульство России в ОАЭ приостановило работу в связи с распространением коронавируса

Ранее вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов сообщил в ТАСС о том, что более 35 тыс. российских граждан вернулись из ОАЭ в РФ с 18 марта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Дубае временно прекратило прием и выдачу документов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства на своей странице в Twitter.

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"В связи с обострением эпидемиологической ситуации в ОАЭ на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 и в рамках предотвращения ее распространения было принято решение о временной приостановке работы генконсульства, приема и выдачи документов", - отметили в генконсульстве.

Ранее вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов сообщил в ТАСС о том, что более 35 тыс. российских граждан вернулись из ОАЭ в РФ с 18 марта.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за ограничительных мер в связи с эпидемией россиян 5 бортами.

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ОАЭРоссияПандемия коронавируса нового типа
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