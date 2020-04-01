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Пандемия коронавируса нового типа

Срок введения пропускной системы в Саратовской области перенесли на 4 апреля

Это сделано для предотвращения очередей в администрациях, где эти пропуска будут заверять

САРАТОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Срок введения пропускной системы для работающих граждан в Саратовской области перенесен на два дня, она начнет работать не 2, а 4 апреля. Такая мера связана с тем, чтобы предпринимателям, выдающим пропуска своим сотрудникам, не пришлось стоять в очередях в администрациях, где эти пропуска будут заверены, заявил в среду журналистам вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Накануне сообщалось, что председателем правительства Саратовской области подписан документ о введении пропускной системы на территории региона. Пропуск для передвижения по территории Саратовской области будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях действующих ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

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"Принято решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории Саратовской области. Обращаюсь к предпринимателям - не стоять в очередях. Ввод пропускной системы будет отложен и вступит в силу с 4 апреля", - сказал Стрелюхин.

Он уточнил, что ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах.

"Администрациям муниципальных районов необходимо не допускать образования очередей, нужно осуществить сбор документов на получение пропусков, администрации должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки", - сказал Стрелюхин.

В Саратовской области лабораторно подтверждены 11 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка выписана из больницы после выздоровления. С 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия. С 30 марта правительство области обязало всех граждан не покидать места проживания без особой необходимости.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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