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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: член правительства Сербии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

Государственному секретарю министерства окружающей среды Сербии Браниславу Блажичу было 63 года

БЕЛГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Государственный секретарь (заместитель министра) министерства окружающей среды Сербии Бранислав Блажич умер от заболевания, вызванного коронавирусом в возрасте 63 лет. Об этом сообщило в среду новостное агентство Сербии Tanjug.

По данным агентства, Блажич заразился вирусом и умер в белградской больнице. Телеграмму соболезнования родным Блажича направили коллеги по Сербской прогрессивной партии. "Уход Бранислава Блажича является большой потерей, прежде всего, для его семьи, для министерства, в котором он работал, и для партии, членом президиума которой он был с момента основания", - говорится в тексте телеграммы, цитируемой агентством.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 115 человек и составило 900, количество летальных исходов увеличилось до 23. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы. Рассматривается возможность введения круглосуточного комендантского часа. Во вторник представители минздрава страны предупредили, что ситуация с коронавирусом в Сербии приближается к итальянскому и испанскому сценариям.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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