Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нью-Йорк ожидается 3 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Нью-Йорк может состояться 3 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Мы продолжаем следить за наличием коммерческих рейсов, вылетающих из России в США, - написала дипломат в Twitter. - Есть понимание, что 3 апреля может состояться рейс, вылетающий в Нью-Йорк".

Росс также рекомендовала следить за деталями на сайте авиакомпании. Официальной информации о том, какого числа рейс вылетит обратно в Москву, пока нет.

ТАСС направил официальный запрос в "Аэрофлот".

На сегодняшний день в Нью-Йорке остается несколько десятков россиян, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву из-за отмены рейсов "Аэрофлота", запланированных на 30 и 31 марта.