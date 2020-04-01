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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нью-Йорк ожидается 3 апреля

Официальной информации о том, какого числа рейс вылетит обратно в Москву, пока нет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Нью-Йорк может состояться 3 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Мы продолжаем следить за наличием коммерческих рейсов, вылетающих из России в США, - написала дипломат в Twitter. - Есть понимание, что 3 апреля может состояться рейс, вылетающий в Нью-Йорк".

Росс также рекомендовала следить за деталями на сайте авиакомпании. Официальной информации о том, какого числа рейс вылетит обратно в Москву, пока нет.

ТАСС направил официальный запрос в "Аэрофлот".

На сегодняшний день в Нью-Йорке остается несколько десятков россиян, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву из-за отмены рейсов "Аэрофлота", запланированных на 30 и 31 марта.

Теги
СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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