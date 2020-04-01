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Власти не планируют блокировку Москвы и области

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Блокировка Москвы и Московской области не планируется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует режим самоизоляции и поблагодарил ответственно относящихся к нему граждан. "Напугали уже, что будет какая-то блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Планируется, чтобы при передвижениях, в случае, если такая мера будет принята, ты имел удобную декларацию", - добавил Воробьев.

В новость были внесены изменения - (18:37 мск) - добавлены подробности.

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Пандемия коронавируса нового типа
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