Власти не планируют блокировку Москвы и области

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Блокировка Москвы и Московской области не планируется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует режим самоизоляции и поблагодарил ответственно относящихся к нему граждан. "Напугали уже, что будет какая-то блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Планируется, чтобы при передвижениях, в случае, если такая мера будет принята, ты имел удобную декларацию", - добавил Воробьев.

В новость были внесены изменения - (18:37 мск) - добавлены подробности.