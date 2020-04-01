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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель пока не может сказать, как долго в ФРГ будут в силе ограничения из-за пандемии

Ранее власти ФРГ продлили ограничения на передвижения граждан и другие меры до 19 апреля

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пока рано говорить о сроках окончания действия мер, введенных кабмином ФРГ в связи с распространением коронавируса. Об этом она заявила в среду в аудиоподкасте по итогам телеконференции с участием представителей правительства и властей федеральных земель Германии.

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"Как долго это продлится, я в настоящий момент не могу сказать. Это зависит единственно от того, будет ли достигнута цель, которая заключается в том, чтобы обезопасить нашу систему здравоохранения от перегрузки", - сказала Меркель. Она указала на то, что темпы распространения инфекции в Германии несколько замедлились, но больницы в некоторых регионах, в частности в Баварии и Баден-Вюртемберге, заполнены.

"Мы можем действовать постепенно, от даты к дате. Следующий пункт, когда мы снова оценим ситуацию, - это вторник после Пасхи", - сказала Меркель.

Ранее в среду власти ФРГ продлили ограничения на передвижения граждан и другие меры до 19 апреля. В Германии сейчас почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию 1,5 метра от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.

В то же время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. Бавария и Саксония ввели повсеместный карантин, ограничения там жестче, чем в других регионах.

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Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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