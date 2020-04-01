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Пандемия коронавируса нового типа

В Минздраве заявили, что алкоголь не спасает от коронавируса

Воздействие алкоголя может препятствовать адекватной оценке состояния своего здоровья и своевременному обращению за медицинской помощью, отметили в ведомстве
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Доказательств того, что алкоголь может способствовать предотвращению заражения коронавирусом, нет. Более того, потребление алкоголя повышает риск инфекционных заболеваний, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Помогает ли алкоголь предотвратить коронавирусную инфекцию? Нет, убедительные доказательства этого отсутствуют. Более того, научные данные говорят о том, что все совсем наоборот, потребление алкоголя повышает риск инфекционных заболеваний, в том числе респираторных инфекций. Воздействие алкоголя может препятствовать адекватной оценке состояния своего здоровья и своевременному обращению за медицинской помощью, способствовать нарушению режима самоизоляции, пренебрежению средствами индивидуальной защиты", - написал он в своем Telegram-канале.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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