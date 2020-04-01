Путин подписал закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, утверждающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Документ, опубликованный в среду на официальном интернет-портале правовой информации, устанавливает штрафы в размере до 300 тыс. рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.

Ранее, 31 марта, эти изменения были одобрены сенаторами на внеочередном пленарном заседании Совета Федерации.

Согласно документу, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.