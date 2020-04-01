Первого в Пермском крае пациента с коронавирусом выписали из больницы после выздоровления

ПЕРМЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Врачи выписали первого в Пермском крае пациента с коронавирусом после его выздоровления. Об этом сообщили в среду региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с коронавирусом.

"Сегодня, 1 апреля, из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет. Через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они отрицательные", - отмечается в сообщении.

Всего в Пермском крае было подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов умер во вторник, помимо инфекции у него было сопутствующее онкологическое заболевание четвертой стадии. На сегодняшний день в инфекционном стационаре остаются десять человек, более 50 пациентов находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, порядка 3, 5 тыс. пермяков изолированы на домашнем карантине.