Власти Петербурга не планируют закрывать все станции метро в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга не рассматривает возможность закрытия всех станций метрополитена. Система должна обслуживать сотрудников, работающих в выходную неделю, сообщил в среду председатель городского комитета по транспорту Александр Головин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

С первого апреля по решению администрации Санкт-Петербурга "Петербургский метрополитен" закрыл на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях закрыт один из двух вестибюлей. Меры направлены на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции.

"Метрополитен - главная стратегическая артерия города, его нельзя закрывать. Надо думать о людях, которые находятся на переднем краю обороны против новой коронавирусной инфекции: медицинские, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие", - сказал Головин.

Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск.

Комитет по транспорту Петербурга расширил список до 250 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Список маршрутов, которые будут временно приостановлены, дополняется. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта. Также в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.

О ситуации с коронавирусом

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 125 человек. Из них выздоровели семеро, двое скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.