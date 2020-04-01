{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга не планируют закрывать все станции метро в городе

Председатель городского комитета по транспорту Александр Головин отметил, что надо думать о врачах и сотрудниках правоохранительных органов, которые продолжают работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга не рассматривает возможность закрытия всех станций метрополитена. Система должна обслуживать сотрудников, работающих в выходную неделю, сообщил в среду председатель городского комитета по транспорту Александр Головин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С первого апреля по решению администрации Санкт-Петербурга "Петербургский метрополитен" закрыл на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях закрыт один из двух вестибюлей. Меры направлены на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции.

"Метрополитен - главная стратегическая артерия города, его нельзя закрывать. Надо думать о людях, которые находятся на переднем краю обороны против новой коронавирусной инфекции: медицинские, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие", - сказал Головин.

Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск.

Комитет по транспорту Петербурга расширил список до 250 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Список маршрутов, которые будут временно приостановлены, дополняется. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта. Также в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.

 

О ситуации с коронавирусом

 

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 125 человек. Из них выздоровели семеро, двое скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Антонов заявил, что недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофу с коронавирусом
Посол РФ в США назвал такой подход безответственным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС