Антонов заявил, что недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофический сценарий с коронавирусом. Об этом заявил в среду российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Весь мир столкнулся с новой смертельной угрозой. Очевидно, справиться с ней мы сможем, только объединив усилия, - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. - Масштаб проблемы таков, что уже все осознали невозможность спастись поодиночке". Однако, отметил он, всегда были и будут те, "кто перед лицом даже такой опасности продолжит подвергать сомнению необходимость сотрудничества".

"Такой безответственный подход неизбежно увеличивает количество жертв пандемии. Любая задержка с оказанием помощи может стать роковой для тех, кого можно спасти", - подчеркнул посол.

"Россию тоже не обошла беда. У нас тоже есть заболевшие и смертельные случаи, - продолжил глава диппредставительства. - Но мы раньше стали закрывать границы и принимать необходимые и жесткие меры. Мы понимаем, что наши недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофический сценарий, но им остается только генерировать ложные новости и оперировать конспирологическими идеями".

По его словам, в настоящий момент у России есть ресурсы, которые она может направить на поддержку в другие страны, оказавшиеся под более сильным ударом коронавируса. "Никто не может исключать, что нам тоже может понадобиться помощь из-за границы. У нас есть друзья, готовые помочь нам", - отметил посол.