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Пандемия коронавируса нового типа

В СКФО бесплатно раздают антисептики и ограничивают работу рынков из-за коронавируса

В регионах контролируют цены на продукты и организовывают досуг для жителей в самоизоляции

НАЛЬЧИК, 1 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа продолжают принимать профилактические и ограничительные меры из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса: ограничивают работу рынков, бесплатно раздают дезинфицирующие средства и продукты, а также усиливают контроль на границах. В одном из горнолыжных курортов предложили 100 номеров для размещения тех, кто может заразиться коронавирусом.

Новые случаи заражения

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Северной Осетии, в регионе введен режим самоизоляции, теперь он действует на территории всего СКФО.

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В среду также стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии, всего в регионе коронавирус подтвержден у восьми человек. "У нас двое новых заболевших, они вернулись в республику из Саудовской Аравии, заявили о том, что вернулись, их взяли под медицинское наблюдение, когда у них проявились клинические признаки коронавирусной инфекции, их госпитализировали с подозрением несколько дней назад. Пришли положительные тесты, и началось их лечение. Всего зараженных на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии восемь человек, все стабильные, большинство переносит в легкой форме, но один переносит болезнь немножко потяжелее", - сообщила ТАСС представитель оперативного штаба в КБР Лилия Шомахова.

В Дагестане за стуки число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось с 13 до 15. В Грозном в среду скончалась пожилая женщина, зараженная коронавирусом, сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева. Это первый случай смерти человека в регионе, зараженного коронавирусом.

В субъектах готовятся принять больных в случае необходимости. Так, всесезонный курорт "Армхи" в Ингушетии, в котором действует клиника санаторного лечения, предложил Минздраву региона 100 номеров для размещения людей, которые могут заразиться коронавирусом, и передал в медучреждения республики медикаменты и обеззараживающее оборудование. "У нас есть все необходимое оборудование и медикаменты для приема больных, квалифицированный медицинский персонал. Учитывая то, что наш курорт находится в горах, в окружении леса, где чистый воздух, природа - это идеальная атмосфера для пульмонологических больных", - рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев.

Меры профилактики и контроль

Меры усиливаются во всех регионах Северного Кавказа. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех выехавших жителей вернуться в регион до 5 апреля, после чего границы будут закрыты. "Все, кто хочет вернуться, должны это сделать до 5 апреля. После этого никого не запустим, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

В Карачаево-Черкесии на всех четырех стационарных постах усилены пропускные меры для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности.

В администрации города Нальчика приняли решение о закрытии части павильонов на рынках из-за угрозы распространения коронавируса. На период действия карантина арендная плата предпринимателям начисляться не будет. В Северной Осетии приостановлена работа общественного транспорта.

В Дагестане закрыли синагоги для молитв в связи с режимом изоляции в республике. В КБР председатель Духовного управления мусульман региона Хазретали Дзасежев обратился к мусульманам региона с просьбой соблюдать карантин, введенный в регионе главой с 31 марта для всех жителей республики. В своем обращении он просит граждан республики не ходить на похороны и не пожимать друг другу руки.

Бесплатные имбирь и хлеб

В регионах также контролируются цены на продукты. Так, в Железноводске выявили семь случаев необоснованного повышения цен, недобросовестные предприниматели подняли цены на противовирусные лекарственные препараты, имбирь, лимоны и чеснок. "Предпринимателям были выписаны предписания, а все материалы проверок переданы в управление Фпедеральной антимонопольной службы. Рейды по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова будут проходить регулярно", - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в Instagram.

Тем временем в одном из супермаркетов Дербента имбирь, который, как считается, укрепляет иммунитет, раздают бесплатно, сообщили в среду в пресс-службе мэрии города. Кроме того, 2 тыс. дербентских семей получат гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, которые состоят из муки, тушенки, сахара, круп, чая, конфет и печенья. В одном из супермаркетов Владикавказа выделили отдельные полки с бесплатным хлебом для людей, у которых нет возможности купить его.

В Карачаево-Черкесии в рамках проекта "Я нужен своей республике" в продуктовых магазинах организованы "Полки Добра", на которых все желающие размещают продукты питания, а те, кому они необходимы, могут бесплатно взять их.

Также во Владикавказе местные власти решили бесплатно обеспечить население дезинфицирующими средствами. В настоящее время прорабатывается вопрос механизма распространения средств. К этой работе планируется привлекать волонтеров, координаторов, ограничив при этом прямой контакт с населением.

Конкурс на ТВ и "чудо-витамины"

В регионах округа также призывают жителей оставаться дома и придумывают досуг для них. Так, на ставропольском региональном телеканале "Свое ТВ" объявили конкурс, в котором можно участвовать, не выходя из дома. "Каждый участник получит свою минуту славы, а победители - приятные призы. Что нужно: снять видео о том, чем ты занимаешься в режиме вынужденной изоляции и прислать нам на почту konkurs@stv24.tv, ждать своего ролика в эфире программы "Утро на "Своем". На видео можешь делать все, что угодно: танцевать, петь, лежать на диване, смотреть фильмы, переодеваться, пылесосить, все твои реальные дела. На ТВ засветятся все, но лишь самые-самые получат призы", - анонсировал конкурс глава Благодарненского округа Ставропольского края в своем Instagram.

На Ставрополье в социальных сетях появилась реклама "чудо-витаминов" от коронавирусной инфекции. Полицейские проводят проверку, устанавливают тех, кто распространил объявления.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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