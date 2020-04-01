Единороссы обнаружили в пяти регионах проблемы в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Волонтерские центры "Единой России" зафиксировали проблемы в борьбе с распространением коронавируса в пяти регионах страны. Об этом сообщил в среду заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

"Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только [Республики] Коми, Архангельской области и Камчатского края, но Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы - работа [по борьбе с коронавирусом] организована не должным образом. Эти недостатки должны быть быстро устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей", - написал Ревенко на своей странице в Instagram.

По его словам, в Коми "сложилась вопиющая ситуация - подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице". "В регионе дорожают продукты первой необходимости - гречка, сахар, другие наименования. Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции", - отметил Ревенко.

Он подчеркнул, что в Архангельской области и Камчатском крае зафиксирован рост обращений в волонтерские центры. "В частности, речь идет о недостаточном количестве дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае обострения ситуации", - добавил он.

Он подчеркнул, что волонтеры в регионах оказывают помощь людям из группы риска с приобретением продуктов, медикаментов, оплатой услуг ЖКХ. "В Пензе, например, наши коллеги будут компенсировать транспортные расходы общественников, которые каждый день развозят на личных машинах продукты пенсионерам и ветеранам. <...> В медучреждения Новгородской области будет передано новое оборудование, расходные материалы, средства защиты. По инициативе "Единой России" в Республике Алтай медикам передадут автомобили для доставки врачей на дом к пациентам", - уточнил Ревенко.

Он напомнил, что "Единая Россия" развернула в регионах волонтерские центры, в работу которых за две недели включилось уже почти 85 тыс. активистов. "Они обзвонили более 712 тыс. граждан из группы риска, а адресную помощь оказали уже более чем шести тысячам человек. Ситуация находится в постоянной динамике, и теперь я буду ежедневно рассказывать о том, что происходит в регионах", - заключил Ревенко.