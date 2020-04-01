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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Генконсульство РФ сообщило о подготовке к вывозному рейсу для россиян из Нью-Йорка

Ранее консульство предоставило возможность остановиться в гостинице почти 50 россиянам, которые ранее не смогли вылететь в Москву

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило в среду о порядке посадки на планируемый в ближайшие дни рейс по маршруту Нью-Йорк-Москва для вывоза граждан России.

"В соответствии с предварительной информацией авиакомпании "Аэрофлот" о планируемом в ближайшие дни рейсе по маршруту Нью-Йорк - Москва информируем, что правом приоритетной посадки смогут воспользоваться пассажиры, ранее оформившие билеты на отмененный рейс 30.03, - указывается в сообщении, размещенном генконсульством в Facebook. - При наличии свободных мест на рейс смогут зарегистрироваться пассажиры с билетами на рейс 31.03. Просим дождаться уведомления о регистрации на рейс от авиакомпании и следить за информацией на сайтах Посольства, Генконсульства и в наших аккаунтах в социальных сетях".

Во вторник генеральное консульство РФ в Нью-Йорке предоставило возможность остановиться в гостинице почти 50 россиянам, которые ранее не смогли вылететь в Москву.

Компания "Аэрофлот" ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, "Аэрофлот" выполнит рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля. Приземлятся россияне в Шереметьево 4 апреля.

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СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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