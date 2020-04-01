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Пандемия коронавируса нового типа

Пропускная система для транспорта введена на Кубани

Всего установлено три вида пропусков

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Пропускная система для транспорта введена на территории Краснодарского края на время карантина из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона.

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"На Кубани введена пропускная система для транспорта. Для передвижения внутри муниципалитетов и по территории края людям будут выдаваться спецпропуска. Получить их смогут только сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185-м постановлением губернатора, а также владельцы транзитного транспорта", - говорится в сообщении.

Установлено три вида пропусков. Транзитный, синего цвета, будет выдаваться на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край. При этом транзитные машины будут направляться в объезд населенных пунктов.

Красный позволит жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора.

Зеленый пропуск (в Краснодаре - желто-черный) разрешает проезд только внутри муниципального образования. Их количество будет ограничено. Документ будут получать работники предприятий, включенных в утвержденный список. Выдавать пропуска будут муниципальные образования, а также региональный Минтранс.

Для пешего передвижения жителям необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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