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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ назвали общее число зараженных и погибших от коронавируса в мире

По последним данным, зарегистрировано более 40 тыс. летальных исходов и более 823 тыс. инфицирований

ЖЕНЕВА, 1 апреля. /ТАСС/. 823 626 случаев заражения новым коронавирусом и 40 598 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени (11:00 мск) 1 апреля. Об этом сообщила в среду в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 72 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 4 193. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 464 212 и 30 089 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 40 266, а умерших - на 3 395.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 188 751 человек, 3 400 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 1 апреля там зафиксированы 106 422 заболевших и 3 701 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 163 199. Далее следуют Италия (105 792), Испания (94 417), Китай (82 631), и Германия (67 366).

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