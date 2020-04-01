Конференцию ООН по климату в Глазго отложили из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Конференция ООН по изменению климата, которая должна была пройти в шотландском Глазго в период с 9 по 20 ноября, перенесена на 2021 год в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как говорится в заявлении, опубликованном министерством климата и окружающей среды Финляндии, участников конференции в среду вечером уведомил об этом секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"26-я Конференция ООН по изменению климата в Глазго будет перенесена с ноября на следующий год из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, сообщил в среду вечером секретариат конвенции ООН по климату. Было также решено перенести Конференцию ООН по биоразнообразию в китайском Кунмине на октябрь следующего года. Точные даты проведения мероприятий будут определены в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении ведомства.

Министр по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Криста Микконен отметила, что в свете коронавирусной пандемии данное решение является верным, однако подчеркнула необходимость дальнейшего обсуждения климатической повестки на высоком уровне.

В очередной Конференции ООН по изменению климата должны были принять участие более 30 тыс. делегатов со всего мира. Ежегодно данное мероприятие собирает ведущих политиков и экспертов, глав крупнейших компаний мира, ученых и активистов, которых волнует проблема изменения климата планеты.