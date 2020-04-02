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Пользователи нескольких стран сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США, а также в Мексике, Аргентине, Бразилии и Колумбии
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк и Калифорния), а также в Мексике, Аргентине, Бразилии и Колумбии. Пользователи европейских стран тоже сообщают о неполадках. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Проблемы в роботе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 56%), еще примерно 36% жалуются на то, что не могут просматривать истории, а около 6% не могут сделать публикации. В работе Facebook больше всего неполадок наблюдается в загрузке изображений (73%) и просмотре новостной ленты (16%). Большинство жалоб на работу WhatsApp касается отправления и получения сообщений (68%) и соединения (31%).

Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.

Теги
БразилияМексикаСШАКолумбияРоссия
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