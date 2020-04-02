На Камчатке частично ограничили продажу алкоголя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Розничная продажа слабоалкогольных напитков в нестационарных торговых объектах частично ограничена на Камчатке до 5 апреля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Ограничительные меры в том числе касаются киосков и павильонов, где осуществляется розничная продажа пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания. Предоставление этой услуги приостановлено до 5 апреля. Напоминаю, что дистанционная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, запрещена законом", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрия Коростелева.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 27 марта подписал распоряжение о приостановке до 5 апреля работы ряда предприятий, в том числе организаций общественного питания, за исключением компаний, которые осуществляют доставку заказов.

В среду губернатор Камчатки внес изменения в свое распоряжение от 12 марта о мерах по противодействию коронавирусу, обязав жителей края не покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью граждан.