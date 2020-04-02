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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп обсудил с Болсонару разработку вакцины против коронавируса

Лидеры стран также отметили важность скоординированного международного реагирования и продолжающегося партнерства

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в среду в телефонном разговоре с бразильским коллегой Жаиром Болсонару сотрудничество в разработке вакцины против коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры отметили важность скоординированного международного реагирования и продолжающегося партнерства, в том числе тесной работы в рамках "двадцатки", - отметили в Белом доме. - Стороны подтвердили значимость противодействия распространению вируса и защиты жизней с помощью обмена информацией, наращивания усилий и сотрудничества по лечению и разработке вакцины".

Трамп и Болсонару также заявили о приверженности активным действиям по сохранению рабочих мест и доходов граждан, используя все доступные инструменты для восстановления мирового экономического роста".

Глава Белого дома поблагодарил бразильского лидера за содействие в возвращении американских граждан.

Число инфицированных в Бразилии превысило 6,8 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе страны, 240 заразившихся умерли, смертность составляет 3,5%.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировали более 213 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 4,7 тыс. человек.

Теги
БразилияСШАПандемия коронавируса нового типа
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