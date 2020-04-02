КНДР частично отменила введенные из-за коронавируса меры карантина для иностранцев

ПХЕНЬЯН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти КНДР частично отменили меры карантина, которые были введены в начале февраля в отношении сотрудников иностранных посольств и международных организаций в Пхеньяне для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

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"2 апреля посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечает российское диппредставительство, власти КНДР при этом рекомендуют продолжать "следовать правилам, действующим в каждой точке обслуживания населения, в том числе обязательно использовать медицинские маски". По информации посольства, такие требования будут действовать до полной отмены Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы, которая действует в настоящее время в народной республике для противодействия эпидемии.

"Мы с удовлетворением восприняли информацию об очередном ослаблении ограничительных мер, действовавших здесь в течение двух месяцев, - подчеркивается в сообщении посольства. - Расцениваем ее как свидетельство эффективности предпринимаемых руководством КНДР мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса".

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения инфекции отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию, сотрудникам иностранных посольств рекомендовали не покидать территории представительств и дипломатического квартала Пхеньяна. Въезд иностранцев на территорию КНДР, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом, согласно сообщениям центральных СМИ страны, на территории народной республики за все время карантина не было зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом.