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Пандемия коронавируса нового типа

КНР намерена распространить испытание вакцины от коронавируса и на другие страны

Первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане. Предварительные результаты исследований ожидаются до конца апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Китайские ученые, работающие над созданием вакцины против заболевания, вызванного коронавирусом, намерены распространить ее испытания и на другие страны для проверки эффективности. Об этом в четверг сообщает газета South China Morning Post.

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Как отмечает издание, первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев. Ожидается, что предварительные результаты исследований станут известны до конца апреля. На втором и третьем этапах потребуется более крупномасштабное тестирование, в которое будут вовлечены тысячи человек. Оно может проходить на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.

"Мы очень быстро сдержали распространение вируса и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины", - цитирует газета одного из ведущих вирусологов Чэнь Лина из гослаборатории респираторных заболеваний, которая занимается исследованиями в этой области.

"Например, если мы протестируем вакцину на 10 тыс. пациентах и окажется, что только у ста человек выработался иммунитет, то этого будет недостаточно, чтобы доказать, что она может быть использована среди обычных людей", - пояснил ученый.

По словам китайских военных медиков, если первоначальные результаты испытаний подтвердят безопасность вакцины и дадут желаемый эффект, то Китай будет готов проверить ее эффективность за рубежом. Конкретные страны, заинтересованные в таком сотрудничестве, не называются. По мнению эксперта из Шанхая Тао Лина, США вряд ли пойдут на взаимодействие с Пекином, однако китайская сторона может работать с другими странами, такими как Великобритания или Германия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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