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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: около 60% населения полностью поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в России

Только 3% не поддерживают их вообще

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Порядка 60% жителей России полностью поддерживают предпринимаемые правительством РФ меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в стране, еще чуть больше 30% одобряют большинство из них, следует из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

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"В целом 91% опрошенных разделяют то, что делается: почти 59% опрошенных целиком поддерживают меры правительства РФ, еще 32% поддерживают большинство из них. Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте.

В частности, под приятными мерами для минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции предполагаются: временное ограничение движения через авто-, железнодорожные и другие пункты на границе страны, создание дополнительных мощностей по производству тест-систем, расширение списка лабораторий для тестирования населения, дистанционные выплаты пособий и другие.

Опрос проводился 31 марта в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте", участие приняли более 12,4 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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