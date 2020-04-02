Центры занятости в режиме онлайн стали получать информацию от работодателей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центры занятости стали в режиме онлайн получать информацию от работодателей о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы либо на неполный рабочий день, о планируемых сокращениях и о задолженности по зарплате. Такой формат работы позволит оперативно принимать меры по поддержке занятости в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда России.

Согласно указу президента России Владимира Путина с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Эта мера направлена на сокращение контактов между людьми и снижение темпов распространения коронавируса. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов.

"Впервые реализован унифицированный инструмент сбора информации от всех работодателей страны. Мы в режиме онлайн видим, как меняются планы предприятий: сколько работников переведены на удаленную занятость, сколько человек работают в измененных условиях - по сокращенному графику, каков уровень задолженности по зарплате. Онлайн-форма отчетности будет действовать не только на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса, но и после завершения антикоронавирусной кампании", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Возможность представлять сведения в режиме онлайн реализована на портале "Работа в России" в разделе "Работодателям". Это не только снизит социальные контакты внутри центров занятости, но и позволит превратить портал "Работа в России" в самую массовую площадку для публикации вакансий, полагают в ведомстве.

Ранее порядок взаимодействия между работодателями и центрами занятости определялся на уровне региона. В ряде субъектов предприятия вынуждены были подавать бумажные отчеты в местные центры занятости.

"Количество собираемых сведений с началом мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции увеличилось. В традиционный отчет добавились показатели по количеству сотрудников, переведенных на удаленную работу, сокращение количества рабочих часов в связи с мерами по нераспространению инфекционных заболеваний и другие параметры", - отметили в министерстве.