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Пандемия коронавируса нового типа

Хабаровскому краю не хватает средств на закупку 68 аппаратов ИВЛ

Регион намерен обратиться за помощью в Минвостокразвития

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Хабаровский край намерен обратиться в Минвостокразвития за дополнительным финансированием для закупки 68 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы в лечении больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько во время заседания оперативного штаба.

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В понедельник президент РФ Владимир Путин дал поручения полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.

По словам главы Хабаровского края Сергея Фургала, для обеспечения нужд региона в сложившейся ситуации необходимо в общей сложности 230 аппаратов ИВЛ. С учетом уже имеющегося оборудования и аппаратов, которые поступят в ближайшее время, регион будет обеспечен 162 аппаратами ИВЛ. Для приобретения еще 68 необходимы дополнительные средства.

"Необходимо 230. Сегодня я готовлю письмо за вашей подписью [губернатора Хабаровского края Сергея Фургала] на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на предмет того, чтобы попросить еще средств на аппараты искусственной вентиляции легких", - сказал Витько.

Сейчас в больницах региона есть 110 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 26 есть в резерве. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление еще 26 аппаратов, а затем еще одной партии, которую могут передать из федерального центра, тогда суммарно в крае будет 162 аппарата.

Как сообщали ранее региональные власти, на случай обострения ситуации с коронавирусом будет развернуто свыше 650 дополнительных профильных коек.

Дополнительные лаборатории

Как сообщается на сайте краевого правительства в четверг, власти откроют три дополнительных лаборатории для проведения анализов на выявление коронавирусной инфекции, чтобы охватить тестами как можно больше желающих. "Мы прорабатываем вопрос открытия еще трех лабораторий: на базе противотуберкулезного диспансера, в центре профилактики СПИДа и, возможно, в лаборатории инфекционной больницы, но это сложная задача - нужен персонал, защитные костюмы, оборудование, другие средства. Однако обучение сотрудников мы уже провели - подготовлено девять человек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Хабаровского края Витько. Пока идет тестирование только пациентов с явными симптомами заболевания, при этом стоит задача, чтобы любой желающий мог сдать подобный тест.

Глава региона поручил рассмотреть возможность привлечения и коммерческих лабораторий, которые есть в Хабаровске. Он подчеркнул, что, согласно распоряжению президента, дополнительные мощности надо развернуть как можно скорее. При этом важно соблюсти условия безопасности. Поэтому сдавать анализы люди будут не в самих лабораториях, а в специальных пунктах.

В среду на заседании Совета ДФО в Москве, которое прошло под председательством вице-премьера - полпреда президента Юрия Трутнева, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Хабаровский край при наличии 12 тест-систем для выявления коронавируса не проводил исследований.

В сообщении регионального правительства отмечается, что сейчас в регионе работает две лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно выполняют по 500-600 анализов на коронавирус. Всего с января уже проведено свыше 9 тыс. анализов.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в Хабаровском крае в наличии есть 4370 тест-систем для выявления коронавируса. Это восполняемый запас, который регулярно обновляется. Под наблюдением санитарных врачей находятся свыше 4 тыс. человек с подозрением на инфекцию. Большая часть из них пребывает на домашнем карантине. Пока диагноз COVID-19 подтвержден у девяти пациентов.

Самоизоляция в регионе

С 1 апреля в Хабаровском крае действует режим самоизоляции. Гражданам надлежит оставаться дома и не выходить на улицу за исключением особых случаев. Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями предписано полностью отказаться от выхода из квартиры.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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