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Пандемия коронавируса нового типа

В ОБСЕ призвали к защите женщин и детей от домашнего насилия в условиях карантина

Представители ОБСЕ подчеркивают, что уровень насилия может увеличиться во время самоизоляции, в то время как доступность услуг по поддержке его жертв снизилась

СТОКГОЛЬМ, 2 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) встревожена ростом бытового насилия в условиях принятого во многих странах принципа самоизоляции как способа борьбы с распространением COVID-19. Поэтому лидеры ОБСЕ в четверг призвали правительства принять меры по защите женщин и детей, так как для них дом не всегда является безопасным убежищем, говорится в пресс-релизе ПА ОБСЕ.

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"Борясь с текущим кризисом в области здравоохранения, государства-участники не должны забывать защищать право женщин и детей жить без насилия во времена, когда семьи оказываются в изоляции. Необходимо предпринять срочные действия для удовлетворения их [женщин и детей] потребностей и принять меры для обеспечения их надлежащей защиты", - отметил в сообщении генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Некоторые правительства уже принимают меры по борьбе с насилием в семьях во время карантина, что, как мы надеемся, послужит хорошим практическим примером для остальных", - пишет генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Представители ОБСЕ подчеркивают, что уровень насилия может увеличиться во время самоизоляции, в то время как доступность услуг по поддержке его жертв снизилась.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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