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ВЦИОМ: число "паникующих" в связи с коронавирусом россиян резко снизилось

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в группе "паникующих" значительная часть молодежи. Среди респондентов от 18 до 34 года 40% отнесено к этой группе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число "паникующих" из-за ситуации с коронавирусом россиян резко снизилось - с трети до четверти. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании научного совета Центра, организованном в онлайн-формате в ТАСС.

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Выборка основана на опросе 1,6 тыс. респондентов 18 лет и старше. Телефонные интервью проводились в два этапа: первая волна - 16 марта 2020 года, вторая волна опроса - 24-25 марта. Погрешность для данной выборки может составлять 2,5%. Также, по словам Федорова, была проведена третья волна 1 апреля, но эти данные пока не интегрированы.

При сегментации респонденты были разделены на три группы в зависимости от того, какое число рисков, страхов они признали актуальными для себя лично.

"Всего мы предложили на выбор 12 рисков. Те, кто признали актуальными для себя максимальное число - девять и больше, мы их отнесли в группу "паникующих". Те, кто от шести до девяти страхов - "взволнованные", и те, кто зафиксировали для себя актуальность от двух до пяти страхов, мы их назвали "уравновешенными", то есть они тоже беспокоятся, но беспокоятся существенно меньше, чем "взволнованные" и "паникующие"", - пояснил Федров.

"Как в процентном отношении можно определить отношение этих трех групп в нашем обществе сегодня. Есть определенная динамика между двумя волнами. Интересно посмотреть, как всего за неделю весовые их доли снизились. Сразу скажу, что доля "паникующих" всего за неделю резко упала - с трети до четверти. Можем сказать, что первый страх прошел, он выражался, как мы знаем, в том числе в набегах на магазины. Паникующих сегодня меньше - порядка 26%", - сказал глава ВЦИОМ и добавил, что "уравновешенных" стало больше, их доля выросла с 30% до 38%. Доля "взволнованных" осталась неизменной - 36%.

Федоров отметил, что в группе "паникующих" значительная часть молодежи, среди респондентов от 18 до 34 года 40% отнесено к этой группе. "Группа россиян с высшим образованием - здесь даже выше доля паникующих - 51%. Многие знания - многие печали", - добавил он.

На вопрос, переживает ли страна сейчас самые тяжелые времена, 14% и 18% опрошенных первой волны и второй волны соответственно ответили положительно, 57% респондентов первой волны и 55% из второй волны полагают, что они еще впереди. 19% опрошенных из первой волны и 17% из второй полагают, что худшее позади.

"Можно констатировать, что доля тех, кто встревожен, кто полагает, что сейчас мы в кризисе или дальше он будет только нарастать, порядка 71-73%, то есть почти три четверти наших с вами сограждан", - сказал Федоров.

Страхи россиян

Также были проанализированы страхи россиян. "Здесь мы четыре уровня проанализировали. Попросили респондентов оценить ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, в их населенном пункте, в нашей стране и в мире в целом. Итак, ситуация в жизни наших сограждан - мы видим, близка к великолепной: 68% опрошенных говорят, что она нормальная, хорошая. Только 29% оценили ее как плохую. Это данные первой волны. Данные второй волны чуть скорректировались, но не сильно - 70% и 26%", - сказал глава ВЦИОМ.

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Главная причина страха для 74% опрошенных из второй волны - рост социальной несправедливости. Боязнь отказа в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое качество бесплатной медицинской помощи снизилась с 64% (данные первой волны) до 58%, страх начала эпидемии, в том числе распространения коронавируса, возрос с 57% до 59%, страх роста цен на привычные товары снизился с 63% до 57%.

Страх обострения конфликтов России с другими странами - снизился с 59% до 53%, снижение доходов беспокоит 53% россиян, проблемы со здоровьем - 49%, беспорядки внутри страны - 40%, потеря работы - 42%, разгул преступности - 38%, задержки зарплаты и пенсий - 26%, конфликты в семье - 9%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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