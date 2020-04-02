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Пандемия коронавируса нового типа

Въезд и выезд в особом порядке осуществляется в 14 городах Татарстана на фоне пандемии

Сотрудники полиции и ГИБДД совместно с Росгвардией проводят проверку въезжающих и выезжающих граждан в эти города

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Въезд и выезд осуществляется в особом порядке в 14 городах Татарстана на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"На сегодняшний день у нас в республике 14 городов, в которых въезд и выезд осуществляется в особом порядке", - сказала она.

Речь идет о городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Чистополь, Зеленодольск, Лениногорск, Нурлат, Азнакаево, Бавлы, Заинск, Менделеевск. Галимова уточнила, что особый порядок подразумевает проверку въезжающих и выезжающих лиц сотрудниками полиции и ГИБДД совместно с Росгвардией.

"Они проверяют наличие документа, справки с места работы, которая бы подтверждала, что конкретный гражданин в данный момент направляется на работу или выехал с работы и едет домой", - сказала она.

В регионе, помимо таких справок, также запустили сервис для получения временных смс-пропусков.

Ранее в Татарстане вве режим самоизоляции, с 1 апреля в регионе отменены все межмуниципальные перевозки.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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